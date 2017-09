Priznam. Jokal sem!

poročevalec STA iz Istanbula Žiga Bojc

Istanbul, 17. septembra - Ko je v dvorani Sinan Erdem odmevala Zdravljica in so imeli košarkarji okoli vratu zlate medalje, je hotel vsak biti Slovenec. Ta privilegij je imelo v nedeljo zvečer le dva milijona ljudi ali toliko, kot je prebivalcev v predelu Istanbula, Atakoyju, kjer sta letališče in dvorana.