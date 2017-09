New York, 16. septembra - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov teden rekordov, širši indeks Standard & Poor's 500 pa je prvič v svoji zgodovini sklenil trgovanje nad 2500 točkami. Vlagatelji so bili optimistični, ker se najbolj črnoglede napovedi glede orkana Irma le niso uresničile.