Festival kranjskih klobas in polke v Ohiu privabil več kot 1200 ljudi

Cleveland, 16. septembra - Dvorana slavnih in muzej polke iz Euclida pri Clevelandu je na farmi Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ) v Kirtlandu v ameriški zvezni državi Ohio priredil tradicionalni festival kranjske klobas in polke, ki se ga je v sredo udeležilo več kot 1200 ljudi. Nagradi za najboljšo klobaso sta osvojila Raddell's in Maple Heights Catering.