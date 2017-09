Slovenci in Nemci pred volitvami izpostavili problem socialne pravičnosti

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin/Ljubljana, 19. septembra - Predvolilno dogajanje v Nemčiji spremljajo tudi slovenski državljani v Nemčiji in nemški v Sloveniji. Izpostavljajo, da Nemce skrbi predvsem vprašanje socialne pravičnosti in notranje varnosti, več razprave pa so pričakovali o digitalizaciji, ki bo v prihodnje vse pomembnejša.