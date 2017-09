Plenković: Madžarsko in slovensko oviranje Hrvaške na poti v OECD ni dobronamerno

Zagreb, 15. septembra - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v saboru ocenil, da sta stališči Slovenije in Madžarske do članstva Hrvaške v organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v nasprotju s stališči Evropske unije. Ocenil je, da so poteze Ljubljane in Budimpešte napačne in da niso dobronamerne.