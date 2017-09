Macron in Putin za neposredne pogovore s Pjongjangom

Moskva/New York, 15. septembra - Ruski in francoski predsednik Vladimir Putin in Emmanuel Macron sta se v današnjem telefonskem pogovoru strinjala, da so neposredni pogovori s Severno Korejo edina pot za rešitev napetosti zaradi njenega jedrskega programa, so sporočili iz Kremlja. Severna Koreja je danes izstrelila novo balistično raketo, ki je preletela Japonsko.