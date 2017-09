Na posnetkih spolnih zlorab vse mlajši otroci in vse hujše zlorabe

Ljubljana, 17. septembra - Na prijavni točki Spletno oko so lani prejeli 185 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok. A ker je bilo vseh 38 posnetkov, ki so jih predali naprej, s tujih strežnikov, so prijave posredovali tujim varnostim organom. Čeprav je število prijav v upadu, pa je vse večji delež posnetkov, ki prikazujejo vse mlajše otroke in vse hujše oblike zlorab.