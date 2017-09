ZN: Kronično podhranjenih več kot 800 milijonov ljudi

Rim, 15. septembra - Lani je bilo na svetu kronično podhranjenih 815 milijonov ljudi oziroma 11 odstotkov svetovnega prebivalstva, kar je 38 milijonov več kot leta 2015, so danes v Rimu sporočile agencije Združenih narodov. K večjemu številu podhranjenih so med drugim prispevale podnebne spremembe in konflikti, kaže poročilo, ki so ga pripravile.