Do referenduma o zakonu o drugem tiru še teden dni

Ljubljana, 17. septembra - Organizatorji referendumske kampanje imajo še teden dni časa, da volivce prepričajo o prednostih oz. slabostih vladnega zakona o drugem tiru. V ospredju kampanje so finance in trasa projekta. Medtem ko nasprotniki zakona ocenjujejo, da se da drugi tir zgraditi hitreje in ceneje, njegovi zagovorniki vztrajajo, da z gradnjo ne smemo več odlašati.