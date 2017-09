Finančni načrt Fiha za 2018 ostal brez soglasja NSIOS

Ljubljana, 15. septembra - Člani sveta Fiha na četrtkovi seji niso potrdili finančnega načrta fundacije za leto 2018. Po razpravi namreč ni prišlo do vzpostavitve predpisanega kvoruma za potrditev načrta. Kot so sporočili člani sveta, predlagani s strani NSIOS, soglasja niso dali zaradi "zaščite interesov slovenskih invalidov in poseganja v avtonomijo civilne družbe".