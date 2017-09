V Astani dogovor o skupnem nadzoru v četrtem varnem območju v Siriji

Astana, 15. septembra - Rusija, Iran in Turčija so danes dosegli dogovor o skupnem nadzoru četrtega varnega območja okoli sirske pokrajine Idlib. Kot so sporočili po dveh dneh pogajanj v kazahstanski Astani, bodo njihove sile patruljirale na območju, ki obsega pokrajino Idlib ter dele sosednjih pokrajin Latakija, Hama in Alep.