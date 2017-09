V Turčiji vrata odpira 15. Istanbulski bienale

Istanbul, 16. septembra - V Turčiji danes vrata odpira 15. Istanbulski bienale. Letošnja izdaja, ki jo je kuriral skandinavski umetniški duo Elmgreen & Dragset, nosi naslov Dobri sosed. Na ogled so dela 56 umetnikov iz 32 držav. Med njimi je 30 del, ki so jih umetniki ustvarili posebej za bienale, vsa pa so povezana s pojmi, kot so dom, pripadnost in soseska.