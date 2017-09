Psihologinja Uletova ob uspehu slovenskih košarkarjev: Potrebujemo to evforijo!

Ljubljana, 15. septembra - Uspeh slovenske reprezentance na evropskem košarkarskem prvenstvu spremlja tudi vedno večja evforija slovenskih navijačev. Socialna psihologinja Mirjana Ule ocenjuje, da gre za res dobro zgodbo, ki jo potrebujemo. "Potrebujemo to evforijo," je ocenila za STA in dodala, da pomeni možnost za izražanje čustev in krepitev samozavesti.