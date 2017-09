Raziskava: Konzum tudi lani največji trgovec na Hrvaškem

Zagreb, 16. septembra - Hrvaški trgovci so lani ustvarili nekaj manj kot 34 milijard kun (4,6 milijarde evrov) prihodkov, levji delež pa odpade na prvih 10 trgovcev, ki so imeli nekaj manj kot 28 milijard kun (3,8 milijarde evrov) prihodkov ali 2,1 odstotka več kot v letu 2015. Vodilni trgovec je bil tudi lani Konzum, sledijo Lidl, Plodine, Kaufland in Tommy.