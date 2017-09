Tedenski pregled - svet od 15. do 21. 9.

Ljubljana, 22. septembra - V New Yorku se je začela 72. splošno zasedanje GS ZN, kjer so bili v ospredju predsednik ZDA Donald Trump, Severna Koreja in Iran ter muslimanski begunci iz Mjanmara. Mehiko je prizadel hud potres, ki je zahteval najmanj 233 smrtnih žrtev. London je bil že četrtič letos priča novemu terorističnemu napadu, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi.