Število žrtev četrtkovega napada v Iraku naraslo na 84

Bagdad, 15. septembra - Število žrtev četrtkovega strelskega napada in eksplozije avtomobila bombe na jugu Iraka se je povzpelo na 84, so danes sporočile iraške oblasti. Odgovornost za napad blizu mesta Nasirija je prevzela skrajna skupine Islamska država. To je bil najhujši napad IS, odkar je izgubila nadzor nad drugim največjim iraškim mestom Mosul.