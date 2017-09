Strateško partnerstvo Nissana, Mitsubishija in Renaulta krepi Alliance 2022

Pariz, 17. septembra - Japonsko-francoska strateška naveza avtomobilskih proizvajalcev Nissan, Mitsubishi Motors in Renault bo odslej še močnejša. Pripravili so nov strateški načrt, s katerim si do leta 2022 obetajo več prodanih vozil in višje prihodke. Med drugim nameravajo na trg dati 12 električnih vozil, več ducat pa jih opremiti s tehnologijo za avtonomno vožnjo.