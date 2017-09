V najnovejši anketi nemška SPD pridobiva podporo, CDU izgublja

Berlin, 15. septembra - Do nemških parlamentarnih volitev je še manj kot deset dni in socialdemokrati (SPD) so v danes objavljeni javnomnenjski raziskavi televizije ZDF pridobili na javni podpori, medtem ko jo je krščanska unija (CDU/CSU) izgubila. Pomembno tretje mesto si delijo liberalci (FDP) in Alternativna za Nemčijo (AfD).