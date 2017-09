Iščejo se letala za navijače košarkarske reprezentance

V turškem prevozniku so za STA povedali, da so za zdaj za let v nedeljo zjutraj zagotovili večje letalo Airbus A330 z 281 sedeži, prav tako za let v ponedeljek zjutraj. Že ves teden pa zaradi interesa slovenskih košarkarskih navdušencev na liniji letijo z letalom Airbus A321 s 190 sedeži, ki je večje kot običajna letala na tej relaciji.

Za portal MMC RTVS so v prevozniku dodali, da se letala kljub temu izredno hitro polnijo, zato se dogovarjajo tudi za dodatne čarterske polete.

V luči košarkarske mrzlice, ki je Slovenijo zajela v zadnjih dneh, je polete v Istanbul poleg Turkish Airlines od četrtka začela v sodelovanju s turistično agencijo Kompas ponujati tudi Adria Airways.

Predstavnica za odnose z mediji Adrie Airways Špela Mivšek je za MMC RTVS povedala, da je povpraševanje za polete v Istanbul danes izjemno, zato v tem trenutku proučujejo vse razpoložljive možnosti za izvedbo nedeljskih poletov.

STA se je za pojasnila obrnila tudi na agencijo Kompas.