V newyorškem Metropolitanskem muzeju na ogled umetnost od 50. do 80 let minulega stoletja

New York, 17. septembra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Blazno - umetnost na robu razuma (1950-1980). Postavitev združuje okoli sto del - slik, risb, skulptur in fotografij, ki jih je ustvarilo 62 umetnikov. V njih so se odzvali na čas, ki so ga zaznamovali vojaški konflikti po svetu ter socialni in politični nemiri.