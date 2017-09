V jesenskem roku splošno maturo opravilo nekaj več kot 43 odstotkov kandidatov

Ljubljana, 15. septembra - V jesenskem izpitnem roku je splošno maturo uspešno opravilo 492 od 1138 kandidatov oziroma 43,2 odstotka. V obeh rokih je maturo uspešno opravilo 6069 kandidatov oziroma 88,6 odstotka vseh, ki so pristopili k njej. To je nekaj slabši rezultat kot lani, ko je bilo uspešnih 89,7 odstotka kandidatov, so sporočili z Državnega izpitnega centra.