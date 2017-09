Španski tisk: Pistolero, Ledena gora, Zmaj in Morilec z deškim nasmehom

Istanbul, 15. septembra - Španski mediji so enotni, da je v polfinalu košarkarskega prvenstva zmagala boljša reprezentanca - Slovenija. O njeni igri poročajo v superlativih, prav tako o čudežnem dečku Luki Dončiću. Madridska Marca ima čez celo naslovnico fotografijo 18-letnega Ljubljančana in napis: Dončić nam je vzel krono.

Španci so športen narod. Iz uspehov znajo narediti zgodbo, ga predstaviti iz vseh možnih kotov in se nad njim dolgo naslajati. Poraze hitro pospravijo pod preprogo in pozornost preusmerijo v nogomet, kolesarstvo, formulo ena.

Poleg Marce ima le še L'esportiu iz Barcelone naslovnico, namenjeno košarki. Na njej fotografijo Dončića in Dragića z rokama v zraku in širokim nasmehom na obrazu. Pod njo naslov v katalonskem jeziku: Adijo Španija.

"Španija je izgubila krono proti superlativni Sloveniji, ki jo je hudo kaznovala z rezultatom 92:72. Izbranci selektorja Scariola se vseh 40 minut niso dobro počutili na igrišču in so podlegli intenzivnosti tekmeca, ki je imel izjemno dober met z razdalje. Vsi slovenski košarkarji so metali na koš in vsi so zadeli, povsem obratno kot pri Španiji, ki je komaj zdržala prvi polčas," piše Marca.

"Napadalni talent Dragića, Dončića, Randolpha in Prepeliča nam ni dal nobenih možnosti in na začetku drugega polčasa po delnem izidu 19:7 je Španija spustila roke," so dodali pri Marci.

Klemen Prepelič je zanje 'pistolero', ki zelo hitro potegne orožje in še hitreje sproži. Anthony Randolph je ledena gora z ubijalskim metom, Goran Dragić je zmaj, ki krili z rokami in bruha ogenj, Luka Dončić pa morilec z deškim nasmehom na obrazu.

Ker igra v Real Madridu in ker je le nebo njegova omejitev, je Luka Dončić tudi pri madridskem Asu v ospredju. "Brez dvoma je ena glavnih osebnosti turnirja. Čeprav je premlad, da bi ga sploh vzeli v ligo NBA, je dominiral v polfinalu in to proti šestim igralcem iz lige NBA in najboljši evropski reprezentanci zadnjega desetletja," piše As.

"Na igrišču so bili: ena največjih zvezd lige NBA (Marc Gasol), najboljši Španec vseh časov in prvi strelec evropskih prvenstev (Pau Gasol), mlada bisera (brata Hernangomez) ter dva playmakerja z več kot šest let izkušenj v ligi NBA (Ricky Rubio in Goran Dragić, ki je prvi kandidat za MVP prvenstva). Z vsem tem arzenalom na igrišču, najboljši igralec tekme, tisti, ki je imel žogo v posesti in spravljal v obup špansko obrambi, nesporni vladar, pa je bil ... Luka Dončić."

Tako so zapisali pri Asu, kjer je možno tudi prebrati naslove iz slovenskih časnikov ter hvalospev hrvaškega portala 24.sata.hr, ki je zapisal: "To, kar je Slovenija naredila Španija, ni za mlajše od 18 let."

El Mundo Deportivo piše o kratkem stiku Španije, ki je podlegla talentu in želji Slovenije. Prav tako Sport iz Barcelone, ki omenja 'monstruozno' predstavo Dončića in lekcijo moderne košarke.

Največji španski časopis El Pais pravi, da je Španija pokleknila pred slovensko čarobnostjo in da je Luka Dončić igralec iz risank, pri drugem najpomembnejšem časniku La Vanguardii pa so zapisali, da je slovenska revolucija pohodila Španijo: "Superiornost Španije v zadnjem desetletju se je končala v Istanbulu. Tam je naletela na Slovenijo, ki je potrkala na vrata zgodovine z ekshibicijo košarke za anale. Njena zmaga ima še dodatno težo zaradi tekmeca, ki ji je stal nasproti. Kolosalni Dončić je načeloval slovenski revoluciji in se, če komu to še ni bilo jasno, povzpel na košarkarski Olimp. Slovenija bo prvič igrala finale. Zagotovo, prvega od mnogih."