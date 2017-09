Newyorške borze sklenile neenotno

New York, 14. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili brez jasne smeri. Po poročanju tujih medijev so vlagatelje razočarali novi podatki o inflaciji v ZDA, potrošniške cene so se namreč avgusta zvišale bolj od pričakovanj. To je potegnilo indeksa S&P 500 in Nasdaq navzdol, medtem ko so delnice Boeinga dvignile Dow Jones na rekordno vrednost.