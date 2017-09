Od solz sreče do kape dol - Slovenija v košarkarski pravljici

Ljubljana, 14. septembra - Slovenija je po visoki zmagi, ki jo je danes uprizorila slovenska košarkarska reprezentanca v tekmi s špansko, zaplula v evforično stanje. Spletno družbeno omrežje Twitter je dobesedno bruhalo tvite s ključno besedo #mojtim, v katerih so slovenski uporabniki izražali vse od solz sreče do domala ponarodele izjave "kapo dol".

"Fenomenalno! Maestralno! Slovenija v finalu EP." je tvitnila Košarkarska zveza Slovenije takoj po zmagi Slovenije nad Španijo za kar 20 točk.

Prav visoka zmaga nad zdaj že nekdanjimi evropskimi prvaki je marsikoga prepričala, da bo Slovenija zmagala tudi v nedeljskem finalu, v katerem se bo pomerila z zmagovalcem petkove tekme med Srbijo in Rusijo.

"Čestitke @kzs_si za zgodovinski dosežek - uvrstitev v veliki finale #EuroBasket2017. Poklon, gremo do konca! 8/8," so v tem duhu zapisali v Nogometni zvezi Slovenije.

Čestitke za zmago prihajajo tudi iz slovenskega političnega vrha. Predsednik vlade Miro Cerar je tvitnil naslednje: "Faaaantaaaastičnooo!!! Finale! Bravo #mojtim! Tako zelo smo ponosni na vas! #Slovenija navija naprej!"

Predsednik države Borut Pahor, ki se mudi na Malti, je uspeh košarkarjev pospremil z "Vrhunsko!", zraven pa dodal kratek video posnetek, na katerem je videti njegov odziv na tekmo, ki jo je spremljal na mobilni napravi.

Posrečen je tudi tvit Slovenskih železnic, ki so avgusta slovenske košarkarje z vlakom peljale v Zreče na tretji cikel priprav na evropsko prvenstvo: "Od zdaj naprej vse športnike pred prvenstvi peljemo z vlakom! Za srečo!"

Družbena omrežja so sicer polna tudi bistveno bolj čustvenih, doživetih in hudomušnih izjav uporabnikov. "To je to za nocojšnjo malo šolo košarke. Lahko noč, Španija," pravi uporabnik s tviteraškim uporabniškim imenom @novax81.

Uporabnik @5er_peter je medtem šel še korak dlje: "Ja nič. V nedeljo pa še rakijo al pa vodko poplaknemo čez paello. Pa smo."

Na možne posledice strastnega navijanja je opozoril med drugim uporabnik @Trdosrcnez, ki pravi, da bo "jutri pol Slovenije na bolniški".

Uporabnica @Plavalka je zapisala, da je to "ena tistih tekem, ki jih pomniš še čez dvajset let," uporabnik @UrosIskra pa: "Ko ti rata nardit, da so Španci videt kot vrtičkarji, ko ne vedo še dobr, kaj bi z žogo, si res dobr! Bravo, #mojtim!!"

Uporabnik @JanezAljancic medtem ocenjuje, da "bosta ljudem po #EuroBasket2017 v ušesih še dolgo doneli Zdravljica in Golica", saj "se rolata pogosteje kot #despacito te dni".