Kovačič: Drugi tir je nejasna in predraga investicija

Celje, 14. septembra - Nasprotniki zakona o drugem tiru, o katerem bodo volivci odločali na referendumu 24. septembra, so nocoj na omizju v Celju poudarili, da niso proti izgradnji drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom, a ne za takšno ceno, kot jo načrtuje vlada. "Drugi tir je nejasna in predraga investicija," je dejal pobudnik referenduma Vili Kovačič.