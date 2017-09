Rusija nedaleč od vzhodne meje Nata začela velike vojaške vaje

Moskva, 14. septembra - Rusija je danes začela obsežne skupne vojaške vaje z Belorusijo, ki vznemirjajo vzhodne članice EU in zveze Nato. Vaje po imenu Zahod 2017 se namreč odvijajo v Belorusiji, ruski eksklavi Kaliningrad in v ruskih zahodnih regijah Pskov in Leningrad, nedaleč od vzhodne meje zavezništva in unije. Trajale naj bi do 20. septembra.