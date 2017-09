Na seji parlamentarnega odbora za obrambo le trije poslanci SDS

Ljubljana, 14. septembra - Seja odbora DZ za obrambo, ki jo je sklical predsednik odbora in poslanec SDS Žan Mahnič, zaradi odsotnosti večine članov ni bila sklepčna. Mahnič je medijem pojasnil, da so bili na seji le trije poslanci SDS. To je označil za aroganco in poudaril, da s sklicem seje ni pozval k vojni, ampak je zgolj želel odpreti "kredibilna in resna vprašanja".