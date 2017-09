Zagreb za dvostranske pogovore, po oceni Ljubljane je arbitražna odločitev jasna

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 14. septembra - Hrvaški mediji so poročali, da naj bi v Zagrebu pripravljali kompromisen predlog glede meje in naj bi želeli poseben režim za ribiče. Uradni Zagreb tega ni potrdil, temveč vztraja pri odstopu od arbitraže in dvostranskem dialogu s Slovenijo. Medtem Ljubljana poudarja, da je arbitražna odločitev jasna in da dvostranski dogovor ni potreben.