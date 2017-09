Inflacija v ZDA avgusta zaradi dražjega bencina malce višja

Washington, 14. septembra - Cene življenjskih potrebščin so se avgusta v primerjavi z julijem v ZDA zvišale za 0,4 odstotka, kar je največ v zadnjih sedmih mesecih in predvsem posledica višjih cen bencina. Inflacija na letni ravni je bila 1,9-odstotna, osnovna inflacija brez cen energije in hrane pa 1,7-odstotna.