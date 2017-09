Varuh človekovih pravic kritičen do okoljskega ministrstva

Ljubljana, 14. septembra - Varuh človekovih pravic je "razočaran" nad ministrstvom za okolje in prostor, ki je zavrnilo številne pozive, naj podaljša javno obravnavo novega zakona o varstvu okolja. Tako je bilo javnosti "sicer formalno ... omogočeno sodelovanje pri pripravi predpisa, dejansko pa je bilo to močno oteženo", so prepričani.