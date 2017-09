Stavka voznikov skupine Arriva Slovenija končana

Ljubljana, 14. septembra - Vodstvo skupine Arriva Slovenija in stavkovni odbor sta dosegla dogovor, s čimer je stavka voznikov zaključena, so v skupnem sporočilu zapisali v vodstvu in sindikatih. Strani sta se dogovorili o delno takojšnjem in delno postopnem dvigu osnovne urne postavke voznikov v obdobju do leta 2020. Podrobnosti sporazuma ne bodo razkrivali.