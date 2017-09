Upravni odbor GZS s predstavniki države o razvoju infrastrukture

Celje, 14. septembra - Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji seji v Celju gostil gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in direktorja direkcije za infrastrukturo Damirja Topolka, s katerima so govorili o ključnih infrastrukturnih projektih v Sloveniji. Zavzeli so se za njihov bistveno hitrejši zagon ter podprli projekt gradnje drugega tira.