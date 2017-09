V napadih na jugu Iraka najmanj 50 mrtvih

Bagdad, 14. septembra - V strelskem napadu in eksploziji avtomobila bombe je bilo danes v pokrajini Dikar na jugu Iraka ubitih najmanj 50 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Neznani napadalci so najprej s strelnim orožjem napadli goste v restavraciji ob avtocesti, nato pa je razneslo avtomobil bombo ob nadzorni točki nedaleč stran.