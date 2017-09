V Mariboru tudi uradno odprtje Vrtca Pekre

Maribor, 15. septembra - V Mariboru bodo danes popoldne tudi uradno odprli novo zgrajeni Vrtec Pekre, ki nadomešča starega, ki je zaradi dotrajanosti že ogrožal varnost in zdravje otrok. Malčki so sicer nove prostore zasedli že 1. septembra in se poleg novih, lepih in večjih igralnic med drugim razveselili tudi urejenega zunanjega igrišča.