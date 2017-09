Sprejet dvoletni program naložb v lokalno infrastrukturo v povezavi z delovanjem Slovenske vojske

Ljubljana, 14. septembra - Vlada je danes sprejela program sofinanciranja naložb v lokalno javno infrastrukturo v letih 2017 in 2018 v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. Glede na omejen proračun obrambnega ministrstva so sredstva nižja od sprva predvidenih, kar je dogovorjeno z občinami.