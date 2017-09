Kazenska ovadba zoper neznanega storilca zaradi požiga skladišča Eko Plastkoma v Ljutomeru

Lendava, 14. septembra - Kriminalisti so neznanega storilca kazensko ovadili zaradi požiga skladišča podjetja Eko Plastkom v Ljutomeru. Ogenj je skladišče, v katerem so bile odpadne sveče, plastika in parafin, zajel 8. junija. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.