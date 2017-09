Kulturniška javnost zadržana ali celo nasprotujoča do osnutka NPK

Ljubljana, 14. septembra - Predstavniki različnih kulturniških javnosti so danes na skupni novinarski konferenci predstavili svoje poglede na osnutek Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2018-2025. Mnenja udeležencev so bila sicer različna, a iz povedanega je bilo razbrati, da so do osnutka NPK vsaj zadržani, če mu že ne nasprotujejo ali ga celo zavračajo.