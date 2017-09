Komisija za nadzor javnih financ spet o finančni konstrukciji drugega tira

Ljubljana, 14. septembra - Člani komisije DZ za nadzor javnih financ so znova spregovorili o finančni konstrukciji drugega tira, saj v SDS menijo, da je ta še vedno nejasna. V SMC so predlagali, da se seja prekine in nadaljuje po referendumu, saj gre sicer za del kampanje, v SDS pa so pri seji vztrajali, saj koalicija v javnosti predstavlja različne cene gradnje projekta.