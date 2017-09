Nemški ARD razkril plačne razrede direktorjev in urednikov

Berlin, 14. septembra - Nemška javna televizija ARD je razkrila podatke o plačnih razredih in seveda so v vrhu po zaslužkih številni direktorji, ki letno zaslužijo od 237.000 do 399.000 evrov, na dnu lestvice pa so vajenci, ki prejmejo od 694 do 1020 evrov mesečno, piše nemški časnik Die Welt.