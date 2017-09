Policija išče roparja športnega centra na Dunajski v Ljubljani

Ljubljana, 14. septembra - Ljubljanske policiste so v sredo okoli 21.30 obvestili o ropu v športnem centru na Dunajski cesti v Ljubljani. Do recepcije centra je vstopil neznani zamaskirani moški in od receptorke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z nožem in odtujil blagajno z denarjem in zbežal. Policija ga išče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.