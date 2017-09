Trump zanika dogovor o usodi sanjačev

New York, 14. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je danes zavrnil trditve vodij demokratov v kongresu, da je dosežen dogovor o sprejetju zakona, ki naj bi nasledil minuli teden ukinjeni program DACA. Ta okoli 800.000 nezakonitim priseljencem, t. i. sanjačem, ki so v ZDA prišli kot otroci, omogoča bivanje in delo v ZDA.