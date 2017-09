Izjave po tekmi košarkarskega EP Slovenija - Španija (92:72)

Goran Dragić: "Zelo sem vesel. To je vrhunec moje kariere. Bil sem eden tistih, ki so pred prvenstvom napovedali medaljo in sanje so se mi uresničile. Moram vse skupaj še malo prespati, mislim, da se bomo šele jutri zavedali, kaj smo dosegli. Tudi ko smo po tekmi prišli v slačilnico, smo se kar gledali in se sploh nismo znali veseliti. To so res sanje vsakega športnika. Celo življenje treniraš po dvakrat na dan, si zvijaš gležnje, kolena, imaš modrice po celem telesu, na koncu pa doživiš tisto, kar si želel celo kariero."

Aleksej Nikolić: "Premagali smo veliko Španijo, ki je do te tekme mlela nasprotnike. Trenerji so nas odlično pripravili na tekmeca, bili smo zbrani od prve do zadnje minute. Praktično cel dan smo bili fokusirani na tekmo, tudi ko smo prišli v dvorano, na ogrevanju, ves čas smo imeli v mislih en cilj. Videli ste, kako je, če si vseh dvanajst igralcev želi isto."

Anthony Randolph: "Zelo sem vesel, res sem srečen, da sem se odločil in priključil tej izjemni skupini igralcev. Ponosen sem, da igram za Slovenijo in da si delim parket s takimi asi, kot sta Goran in Luka. Neverjetna sta. Že ko sem prišel v ekipo letos poleti, sta mi dejala, da gremo po medaljo. Zdaj jo imamo, a mislim, da se ne bomo zadovoljili le z nastopom v finalu, temveč bomo šli po zlato medaljo. Ob taki slovenski publiki je to povsem realno."