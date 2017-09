Košarkarska evforija zajela tudi športnike

Kranj, 14. septembra - Slovenska košarkarska reprezentanca je na pragu zgodovinskega uspeha, preboja v finale evropskega košarkarskega prvenstva. Drevi jo v dvorani Sinan Erdem v Istanbulu čaka polfinalna tekma z evropskimi prvaki Španci. Za Gorana Dragića, Luko Dončića in preostale člane ekipe bodo stiskali pesti in navijali Slovenci doma in v Turčiji.