Istanbul, 14. septembra - Košarkarji Slovenije so se uvrstili v finale evropskega prvenstva. V Istanbulu so premagali branilce naslova Španijo z 92:72 (25:19, 49:45, 73:57), v finalu v nedeljo ob 20.30 pa se bodo merili z zmagovalcem drugega polfinala med Srbijo in Rusijo.