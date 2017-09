Celjska bolnišnica ob polletju s tremi milijoni evrov izgube

Celje, 14. septembra - Celjska bolnišnica je ob polletju poslovala s tremi milijoni evrov izgube. Vzroki za to izgubo tičijo v znižanju cen zdravstvenih storitev za 3,6 odstotka glede na lani, povečanju stroška dela in nenačrtovanem porastu stroška zdravil in zdravstvenih materialov, je na današnji novinarski konferenci ocenil direktor bolnišnice Marjan Ferjanc.