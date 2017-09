Italijanska industrija izboljšala oceno rasti BDP

Rim, 16. septembra - Italijansko gospodarstvo, ki je tretje največje v območju z evrom, se bo letos okrepilo za 1,5 odstotka, prihodnje leto pa za 1,2 odstotka, so ta teden ocenili v združenju industrije Confindustria. S tem so izboljšali prehodno oceno, ki je govorila o 1,3-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu in 1,1-odstotni rasti v letu 2018.