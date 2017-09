Na Kosovu aretirali tri sodelavce srbskega Rdečega križa

Priština, 14. septembra - V odnosih med Beogradom in Prištino je prišlo do novih napetosti. Posebne enote kosovske policije (Rosu) so v sredo zvečer v krajih Peč, Gračanica in Dragaš aretirale tri pripadnike srbskega Rdečega križa. Prav tako so preiskali prostore organizacije v srbskem delu Mitrovice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.