Nemci spet prvi, Slovenci izgubili štiri mesta

Zürich, 14. septembra - Na najnovejši kakovostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je spet prišlo do spremembe povsem na vrhu. Nemci so s prepričljivimi predstavami v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prehiteli Brazilce, na tretje mesto pa je s šestega napredovala Portugalska. Četrta je Argentina, Belgija je pridobila štiri mesta in je peta.