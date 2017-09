Na Metelkovi premiera burleskne predstave o Matildi Buns in njenih žemljicah

Ljubljana, 14. septembra - V klubu Gromka na Metelkovi bo nocoj ob 21. uri avtorica in izvajalka Urška Vohar premierno izvedla burleskno predstavo Tatovi podob predstavljajo: Matilda Buns in njene žemljice. Predstavo so v zavodu Emanat opisali kot "redni, modularni, presenetljivi, nikoli isti in predvsem umetniško-družaben večer", plod sodelovanja skupine Feminalz.