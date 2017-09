UGM s prvim celovitim pogledom na bogat opus Bojana Golije

Maribor, 14. septembra - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v petek odpira pregledno razstavo grafika in likovnega pedagoga Bojana Golije, ki prikazuje več kot 150 originalnih grafik in risb iz galerijske zbirke in umetnikove zapuščine. Mnoge izmed njih so prvič predstavljene javnosti. Po besedah Marjete Ciglenečki gre za prvi zares celoviti pogled na umetnikov bogati opus.